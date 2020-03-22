ALKIŞ DESTEĞİNE SAĞLIKÇILARDAN 'ALKIŞLI' CEVAP - Son Dakika
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ALKIŞ DESTEĞİNE SAĞLIKÇILARDAN 'ALKIŞLI' CEVAP

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası tüm Türkiye, koronavirüs tehdidine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkış tuttu.

ALKIŞ DESTEĞİNE SAĞLIKÇILARDAN 'ALKIŞLI' CEVAP, System.String[]
SAĞLIK  Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası tüm Türkiye, koronavirüs tehdidine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkış tuttu. Üst üste 3 gün süren alkış desteğini değerlendiren sağlıkçılar, "Bu destek motivasyonumuzu artırdı. Biz vatandaşlarımız için buradayız, onlar da zorunlu olmadığı sürece dışarıya çıkmasınlar" çağrısında bulundu. Sağlık çalışanları da vatandaşa alkışla teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine 'sağlık çalışanlarının alkışlanması' tüm yurtta kitlesel bir etkinliğe dönüştü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar üst üste 3 gün evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını alkışladı. Sağlık çalışanlarından bu desteğe cevap gecikmedi. Alkış desteğinin kendileri için moral olduğunu söyleyen sağlık çalışanları da vatandaşa alkışla teşekkür etti.

"ALKIŞ DESTEĞİ MORALİMİZİ ARTIRDI"

Tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarının 24 saat esasına göre görevinin başında olduğunu hatırlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı ve Enfeksiyon Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, "Her türlü zorlu şartlar göz önüne alınarak nöbet çizelgeleri ve acil durum planları hazırlandı. Tüm sağlık çalışanları canla başla çalışıyor. Son 3 gündür vatandaşlarımızın her akşam saat 21.00'de balkonlarına çıkıp bizleri alkışlaması moral ve motivasyonumuzu artırdı. Bu destek sayesinde çalışma azmimiz yükseldi. Sağlık çalışanları olarak bizler her türlü zorlukta görevimizin başındayız. Her türlü zorlukta işimizin başında olmaya devam edeceğiz. Biz vatandaşlarımız için buradayız, işimizin başındayız. Vatandaşlarımız da hem kendilerini hem diğer insanları korumak adına acil ihtiyaçları olmadığı sürece evlerinden dışarı çıkmasınlar. Biz onlar için buradayız, bu zor süreci birlik içinde atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

"ACİL DURUM DIŞINDAN EVDEN ÇIKMAYIN"

Koronavirüsten korunmak adına uyarılarını da sıralayan Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, "Herkes ellerini en az 20 saniye su ve sabunla yıkamalı. Herhangi bir riskli temas olduğu takdirde mutlaka evde kalmaları ve kendilerini izole etmeleri önem taşıyor. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri olduğunda acil hastanelere başvurmaları gerekiyor. Acil durumlar dışında ise evden çıkmamaları gerekiyor" diye konuştu.

ACİL SERVİSLERİ MEŞGUL ETMEYİN

Acil Servis Hemşiresi Ebru Çavuş ise acil servislerin gereksiz yere meşgul edilmemesi uyarısında bulunarak, "8 yıldır bu mesleği yapıyorum. Vatandaşın alkışları sayesinde yalnız olmadığımızı gördük. Bizleri evlerinden desteklediler. Ama onlardan tek isteğimiz evde kalmaya devam etmeleri, dışarıya çıkmamaları ve el hijyenine ve maske kullanımına dikkat etmeleri. Biz onlar için görevimizin başındayız onlar da zaruri ihtiyaçları olmadığı sürece dışarıya çıkmasınlar ve acil servislere başvurmasınlar. Şu dönemde şüpheli durum haricinde acil servislerin yoğunluğunu azaltmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Acil Servis Hemşiresi Hazal Dinçer ise "Halkımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Onlardan ricamız sadece evlerinden dışarıya çıkmasınlar hijyen kurallarına uysunlar, acil servisleri gereksiz yere meşgul etmesinler. Biz onlar için çalışıyoruz, onlar da bizim için evlerinde kalmaya devam etsinler" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Vatandaşın alkış desteğinden görüntüler

Prof. Dr. Ebubekir Şenateş röportajı

-Hemşire Ebru Çavuş ve Hazal Dinçer röportajı

-Sağlık çalışanlarının alkışlı teşekkürü


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:50 Kaynak: DHA

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