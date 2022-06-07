Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar canlarını hiçe sayarak Porsuk Çayı'na atladı. Kanlıkavak Parkı'nda bulunan yaya köprüsünden çaya atlayan çocukları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çevredeki vatandaşların hiç birisi uyarıda bulunmazken, videoda duyulan alkış sesleri "Pes" dedirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Porsuk çayı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alkış eşliğinde çocukların tehlikeli oyunu - Son Dakika

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