Alkış eşliğinde çocukların tehlikeli oyunu - Son Dakika
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Alkış eşliğinde çocukların tehlikeli oyunu

07.06.2022 00:57
Alkış eşliğinde çocukların tehlikeli oyunu

Eskişehir'de canlarını hiçe sayarak köprü üzerinden Porsuk Çayı'na atlayan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de canlarını hiçe sayarak köprü üzerinden Porsuk Çayı'na atlayan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar canlarını hiçe sayarak Porsuk Çayı'na atladı. Kanlıkavak Parkı'nda bulunan yaya köprüsünden çaya atlayan çocukları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çevredeki vatandaşların hiç birisi uyarıda bulunmazken, videoda duyulan alkış sesleri "Pes" dedirtti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Porsuk çayı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkış eşliğinde çocukların tehlikeli oyunu - Son Dakika

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