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Alkış toplayan hareket! Her gün bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika

Alkış toplayan hareket! Her gün bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

22.12.2021 14:54

Tuzla Belediyesi, yılın her günü ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan sıcak yemek dağıtımı, son günlerde etkisini arttıran soğuk havalarda daha da artırarak devam ediyor. Günlük bin 500 kişiye dağıtılan yemeğin yanı sıra, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla, Koronavirüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren Tuzla'da karantinada bulunan vatandaşlara da 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

Tuzla Belediyesi Aşevi'nde yılın her günü ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan 3 çeşit sıcak yemek, İstanbul'da etkisini artıran soğuk havalarda ihtiyaç sahibi ailelerin mağdur olmaması için titizlikle dağıtılmaya devam ediyor.

Takdir toplayan hareket! Her gün bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyorlar

TELAŞ SABAH ERKEN SAATLERDE BAŞLIYOR

Tuzla Belediyesi Aşevi'nde yemeklerin pişirilmesine sabahın ilk ışıkları ile başlanıyor. Et ve tavuk yemekleri ile çorbadan oluşan 3 çeşit yemek, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak paketleniyor ve araçlara yükleniyor.

Takdir toplayan hareket! Her gün bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyorlar

ARAÇLAR 17 MAHALLEYİ DOLAŞIYOR

Sabah 9'da aşevinden ayrılan araçlar, Tuzla'nın 17 mahallesinde belirlenen ve takipleri de Tuzla Belediyesi tarafından yapılan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ayrıca her gün Tuzla Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan sandviçler yaklaşık bin 500 öğrenciye dağıtılıyor.

Takdir toplayan hareket! Her gün bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyorlar

GÜNLÜK BİN 500 KİŞİYE YEMEK DAĞITILIYOR

İstanbul'da etkili olan soğuk havalar nedeniyle ailelerin mağdur olmaması için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla hızlanan çalışmalar neticesinde bin 500 aileye sıcak yemek ulaşıyor. Ayrıca Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Tuzla'da karantinada bulunan vatandaşlara da 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

Alkış toplayan hareket! Her gün bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Tuzla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Alkış toplayan hareket! Her gün bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkış toplayan hareket! Her gün bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika
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