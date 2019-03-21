Son Dakika Haberleri: Alkışlar Aydın'a

Alkışlar Aydın'a

29 dakika önce

CEV Kadınlar Challenge Cup'ta ilk sezonunda finale çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalin ilk maçında Saugella Monza'ya evinde 3-0 mağlup olarak kupa için avantajını yitirmesine rağmen alkışı hak etti.

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CEV Kadınlar Challenge Cup'ta ilk sezonunda finale çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalin ilk maçında Saugella Monza'ya evinde 3-0 mağlup olarak kupa için avantajını yitirmesine rağmen alkışı hak etti. 

Avrupa'daki tarihinin ilk yılında finale kadar 4 rakibini elerken üst üste 7 maç kazanmayı başaran Aydın temsilcisi, finalde fren yaptı. Rakibine 27 Mart'ta İtalya'daki rövanşta konuk olacak Aydın BŞB'nin kupayı kazanabilmek için maçı puan kayıpsız kazanıp finali altın sete taşıması gerekecek. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:53 Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Monza, Aydın, Spor
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