Alkışlar Aydın'a
29 dakika önce
CEV Kadınlar Challenge Cup'ta ilk sezonunda finale çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalin ilk maçında Saugella Monza'ya evinde 3-0 mağlup olarak kupa için avantajını yitirmesine rağmen alkışı hak etti.
CEV Kadınlar Challenge Cup'ta ilk sezonunda finale çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor
, finalin ilk maçında Saugella Monza
'ya evinde 3-0 mağlup olarak kupa için avantajını yitirmesine rağmen alkışı hak etti. Avrupa
'daki tarihinin ilk yılında finale kadar 4 rakibini elerken üst üste 7 maç kazanmayı başaran Aydın temsilcisi, finalde fren yaptı. Rakibine 27 Mart
'ta İtalya
'daki rövanşta konuk olacak Aydın BŞB'nin kupayı kazanabilmek için maçı puan kayıpsız kazanıp finali altın sete taşıması gerekecek. - Aydın
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:53 Kaynak: DHA
Şoförden Örnek Davranış! Kullandığı Otobüsü Durdurup, Yere Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı
Fenerbahçeli Frey, Eski Takımı Zurich'e Dönüyor
Karius ve Sevgilisi Otele Girerken Görüntülendi
Beşiktaş'ta Ömer Toprak harekatı!