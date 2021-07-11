Alkışlar az gelince sahneden indi! Kuşum Aydın, istediği olunca sahneye geri döndü

Bodrum'da yerli ve yabancı turistlere konser veren Kuşum Aydın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni normalleşmenin ardından ilk sahnesini burada alan Kuşum Aydın, alkış seslerini fazla duyamayınca "Tekrar geliyorum, alkışların sesini duyacağım" diyerek sahneden indi. Alkış seslerinin yükselmesinin ardından tekrar sahneye çıkan kuşum Aydın, bardakçı koyunu inletti.

2 SAAT SAHNEDE KALDI

Adım atacak yer kalmayan konser alanında sahne alan Aydın, şarkıları ile coşan hayranları bol bol fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan aydın tatilcilere halay bile çektirtti. Sahneleri özlediğini söyleyen Aydın'ın sahne performansı ise dikkatlerden kaçmadı.