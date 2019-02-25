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Alkışlar Bu Yetenekler İçin

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Uludağ Kayak Merkezinde düzenlenen Alp Disiplini A1 Ligi U14-U16 2. Ayak, A2 Ligi U14-U16 1. ve 2. Ayak ile U12 Ligi 1. ve 2. Ayak Yarışmalarına Erzurum Kayak Kulübü damgasını vurdu.

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Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Uludağ Kayak Merkezinde düzenlenen Alp Disiplini A1 Ligi U14-U16 2. Ayak, A2 Ligi U14-U16 1. ve 2. Ayak ile U12 Ligi 1. ve 2. Ayak Yarışmalarına Erzurum Kayak Kulübü damgasını vurdu.

Bursa Uludağ'da iki gün süren ve 18 ilden 250 sporcunun katıldığı Alp Disiplini A1 Ligi U14-U16 2. Ayak, A2 Ligi U14-U16 1. ve 2. Ayak ile U12 Ligi 1. ve 2. Ayak Yarışmaları sona erdi. Bu sezon ulusal ve uluslararası yarışmalarda bir çok madalyayı müzesine taşıyan Erzurum Kayak Kulubü, bu yarışlarda da adından söz ettirdi. A1 ligi U14 erkeklerde Murat Dilik ikinci olurken, Emirhan Ayyıldız birinci oldu. U12 bayanlarda ise tüm etapları başarıyla tamamlayan Durucu Yıkıcı birincilik elde ederken, A2 ligi U14 erkeklerde Emirhan Ayyıldız 3'üncülük elde etti. Öte yandan Alp Disiplini Minikler Festivali Slalom Yarışlarında Kudretcan Gölleroğlu 3'üncü, Naz Alaftargil ise 4'üncü oldu. Genç yeteneklerin performansları ayakta alkışlanırken, müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu, Tarkan Soyak ve Serkan Taş ile Türkiye Kayak Federasyonu Genel Sekreteri Tevfik Odabaşı verdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

Türkiye Kayak Federasyonu, Uludağ, Spor
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