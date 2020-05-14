Alkışlar eşliğinde, 'Korona virüs bile sizleri sevmemize engel değil' anonsu - Son Dakika
Son Dakika Spor Alkışlar eşliğinde, 'Korona virüs bile sizleri sevmemize engel değil' anonsu - Son Dakika Spor

Alkışlar eşliğinde, 'Korona virüs bile sizleri sevmemize engel değil' anonsu

6 saat önce

- Alkışlar eşliğinde, 'Korona virüs bile sizleri sevmemize engel değil' anonsu Özel sporculara özel olduklarını bir kez daha hissettirdiler Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan özel sporculara Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir sürpriz yaptı.

- Alkışlar eşliğinde, 'Korona virüs bile sizleri sevmemize engel değil' anonsu

Özel sporculara özel olduklarını bir kez daha hissettirdiler

MANİSA - Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan özel sporculara Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir sürpriz yaptı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda düzenlenen organizasyonla özel sporcuları evlerinde ziyaret etti. 'Korona virüs bile sizleri sevmemize engel değil' anonsuna vatandaşlar da alkışlarıyla destek verirken, özel sporculara büyük moral verdi.

Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzleri güldüren bir organizasyon gerçekleştirildi. Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda araçlarla sporcuların evlerinin önüne gidilerek, isimleri anons edildi ve "Korona virüs bile sizleri sevmemize engel değil. Sizleri seviyoruz" anonsları yapıldı. Yapılan jestle oldukça mutlu olan sporcular, çevredeki vatandaşların da alkışı ve moral desteğini aldı.

Özel sporcular teşekkür etti

Özel sporcular, anlamlı haftada kendilerini yalnız bırakmadığı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederken, veliler de çocuklarına yapılan sürprizle çok mutlu olduklarını söyledi. Veliler, çocuklarının bugünlere gelmesinde devletin desteğinin oldukça fazla olduğunu belirterek, yapılan sürprizin hem çocukları hem de kendilerini oldukça fazla mutlu ettiğini dile getirdi. Yapılan sürprizle çocuklarının yalnız olmadıklarını hissettiğini kaydeden veliler, Gençlik ve Spor Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yunus Öztürk: "Kardeşlerimizin bir gün değil her zaman yanındayız"

Düzenlenen organizasyonla hem Engelliler Haftasını kutlamak hem de özel sporculara moral vermek istediklerini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Özel sporcularımız, ulusal ve uluslararası alandaki azimleriyle, elde ettikleri başarılarıyla, topluma bir ilham kaynağı oluyor. Engelliler Haftası nedeniyle böyle bir organizasyon yapmayı planladık. Neşe içinde geçen anlam yüklü, güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Bu organizasyonla kardeşlerimizi mutlu etmeyi ve onlara moral aşılamayı amaçladık. Sadece bir gün değil her zaman yanlarındayız. Tüm sporcularımıza maddi manevi desteklerimiz sürecek" diye konuştu.

Alkışlar eşliğinde, 'Korona virüs bile sizleri sevmemize engel değil' anonsu

Engelliler Haftası, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:12 Kaynak: İHA

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