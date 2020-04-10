Alkışlar eşliğinde taburcu oldular - Son Dakika

Alkışlar eşliğinde taburcu oldular

GİRESUN - Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamanlanan iki kadın hasta alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Giresun genelinde 100'e yakın kişiye Covid-19 tanısı konuldu ve kent genelindeki hastanelerde tedavileri sürüyor. Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 ile mücadele kapsamında gece-gündüz demeden fedakarca ve özveri ile görevlerini yerine getiren hastane personelleri tedavilerini tamamlayan iki kadın hastayı alkışlar eşliğinde taburcu ettiler. Taburcu edilen iki kadın hasta da aynı şekilde sağlık çalışanlarını alkışlayarak şükranlarını sundular.