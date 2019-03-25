Son Dakika Haberleri: Alkışlar Kral Lear'a

Alkışlar Kral Lear'a

54 dakika önce

7. Nilüfer Tiyatro Festivali'nde William Shakespeare'in ünlü oyunu Kral Lear, Bursalılar için sahnelendi.

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7. Nilüfer Tiyatro Festivali'nde William Shakespeare'in ünlü oyunu Kral Lear, Bursalılar için sahnelendi. Usta sanatçı Haluk Bilginer'in, Kral Lear'i canlandırdığı oyun, trajik ve etkileyici hikayesi ile izleyenleri hayran bıraktı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği ve 9 Mart'tan bu yana devam eden 7. Tiyatro Festivali'nde Kral Lear tiyatroseverlerle buluştu. Festival boyunca ses getiren birçok oyunu izleyen sanatseverler bu defa William Shakespeare'in en başarılı trajedilerinden olan Kral Lear'ı izleme şansı buldu. Usta sanatçı Haluk Bilginer'in Kral Lear'ı canlandırdığı oyun, Merinos AKKM'de sahnelendi. Kadrosuyla dikkat çeken oyunun biletleri satışa çıktığı an tükendi.

Oyun Atölyesi'nin sahnelediği, Muharrem Özcan'ın yönettiği, Haluk Bilginer'in hem çevirip hem oynadığı oyunda, Berfu Öngören, Hare Sürel, Nazlı Bulum, Arif Pişkin, Deniz Celiloğlu, Kaan Turgut, Onur Özaydın, Sertan Müsellim, Efe Tunçer ve Hüseyin Sevimli rol aldı.

Nankörlük, ihanet, güç, dürüstlük gibi kavramların sorgulandığı oyunda, iktidarın vahşiliği ve iktidarın kendisiyken mağduruna dönüşen insan anlatılıyor.

2 perdelik oyunun ardından salonu dolduran izleyiciler, Haluk Bilginer ve ekibini ayakta alkışladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:50 Kaynak: İHA

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