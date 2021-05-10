Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya - Son Dakika

Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya

10.05.2021 11:56
Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 yenilerek tarihinde ilk kez Avrupa'da kupa kaldırma fırsatını kaçıran Pınar Karşıyaka, şampiyonluğa ulaşamasa da adını finale yazdırarak gönülleri fethetti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 yenilerek tarihinde ilk kez Avrupa'da kupa kaldırma fırsatını kaçıran Pınar Karşıyaka, şampiyonluğa ulaşamasa da adını finale yazdırarak gönülleri fethetti. Grup ve Play-Off aşamasını geçtikten sonra Rusya'daki organizasyonda çeyrek finalde ERA Nymburk, yarı finalde Casademont Zaragoza'yı eleyerek finalist olan Kaf-Kaf, final maçında başa baş girdiği son anlarda üst üste hücumlardan boş dönünce ikinciliğe razı oldu.

FIBA tarafından 5'inci kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde 2017'de final oynayan Banvit'ten sonra finale çıkan ikinci Türk takımı olan Kaf-Kaf, son saniyelerde bu kupayı kazanan ilk temsilcimiz olma şansını tepti. Karşıyaka, bu sonuçla vitrininde eksik olan en büyük hedefi Avrupa kupası için hayalini erteledi. Karşıyaka taraftarları, Avrupa'daki ikinci finalde de hayal kırıklığı yaşarken, temsilcimiz şampiyon olamasa da tüm Türkiye'ye final heyecanı yaşatıp dev organizasyonda son saniyeye kadar parkede kaldı.

FİNAL SENDROMUPınar Karşıyaka, Avrupa'daki 1975'te başlayan 46 yıllık tarihinde ikinci kez finalde kupayı kaybederek final sendromu yaşadı. Avrupa'daki iki finalini de Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde oynayan Kaf-Kaf, tecrübeli çalıştırıcının kulüpteki ilk dönemi olan 2012-2013 sezonunda FIBA Eurochallenge'ta finale çıktı. Yeşil-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu Final Four'da finalde Krasnye Krylya'ya 17 sayı farkla öne geçmesine rağmen, 1 sayıyla 77-76 mağlup olup kupaya ulaşamadı. Son iki sezondur Avrupa'da kupaya çok yaklaşan Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde geçen sezon üst üste 13 galibiyetle en büyük favorisi olduğu FIBA Europe Cup, koronavirüs pandemisi yüzünden yarı finalde iptal edilince şampiyonluğu kaçırmıştı.SARICA'YLA 6'NCI FİNALKarşıyaka, Rusya'da Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki 6'ncı finale çıktı. Kulüpteki ikinci dönemini geçiren Sarıca, ilk dönemi olan 2012-2016 yılları arasında yeşil-kırmızılılara tarihi başarılar yaşattı. Sarıca yönetimindeki Karşıyaka, 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, 2015'te ise Süper Lig'de şampiyonluğu kazandı. Pınar Karşıyaka, Sarıca döneminde 2013'te Eurochallenge Cup'ı, 2015'te Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, dün de FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu finalde kaybetti. Sarıca, Anadolu Efes'e Koraç Kupası'nı kazandıran Aydın Örs ve Beşiktaş'la Eurochallenge, Galatasaray'la Eurocup'ı kazanan Ergin Ataman'dan sonra Avrupa'da şampiyonluk yaşayan üçüncü Türk antrenör olarak tarihe geçme fırsatını kıl payıyla kaçırdı.TÜRK TAKIMLARINDAN 13 FİNALDE 5 KUPAPınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu finalde kaybedip Avrupa'da kupa kaldıran 6'ncı Türk erkek basketbol takımı olma fırsatını ıskaladı. Daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012 yılında Eurochallenge'ı, Galatasaray 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Eurocup'ı kazandı. Fenerbahçe 2017 yılında Euroleague şampiyonu oldu. Kaf-Kaf dünkü finalin yanı sıra 2013'te Eurochallenge'ta, Anadolu Efes 1993'te FIBA Avrupa Kupası'nda, 2019'da Euroleague'de, Tofaş 1997'de Koraç Kupası'nda, Trabzonspor 2015'te Eurochallenge'ta, Fenerbahçe de 2016 ve 2018'de Euroleague'de ikinci oldu.970 BİN EURO KAZANDIPınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki final başarısıyla Avrupa'da koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz geçen sezonda 970 bin Euro (10 milyon TL) gibi ciddi gelirin sahibi oldu. Süper Lig ikincisi olarak organizasyona dahil olduğu için daha önce katılım payı olarak yaklaşık 400 bin Euro, Play-Off'a kaldığı için 70 bin, adını 8'li Final'e yazdırdığı için de 100 bin Euro ödül alan Karşıyaka, finale çıkarak FIBA'dan 400 bin Euro (4 milyon TL) daha almayı garantiledi. Kaf-Kaf, finalde şampiyonluğu kaybederek son saniyelerde şampiyona verilen 1 milyon Euro tutarındaki dev ödülü kasasına koymayı da başaramadı.YILDIZLAR TUTUK KALDIKarşıyaka'yı Avrupa'da finale taşıyan yıldızları finalde alışılmış performanslarının gerisinde kaldı. Yarı finalde Zaragoza'ya 7'de 7 üçlükle 24 sayı atan Henry, finalde 3'te 0 üçlük isabetiyle 1 sayı üretebildi. Takımın en önemli isimlerinden guard Taylor, 3'te 0 üçlükle 8 sayıda kaldı. İlk maçta sakatlanan Kennedy finalde 5 sayıyla oynadı. Takımın en önemli skor silahları M'Baye ve Morgan da finalin son saniyelerinde üst üste sayı denemelerinden sonuç alamadı.LİGDE RAKİP BEŞİKTAŞPınar Karşıyaka, Rusya dönüşü ayağının tozuyla yarın ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son maçına çıkacak. Ligde 29 maçta 21 galibiyetle normal sezonu üçüncü bitirmesi kesinleşen Karşıyaka, Beşiktaş Icrypex'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Play-Off'ta Türk Telekom'la eşleşen Karşıyaka, rakibini çeyrek finalin ilk sınavında 13 Mayıs Perşembe günü ağırlayıp 15 Mayıs'ta Ankara'da rövanşa çıkacak.

Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya
Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya
Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya
Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya
Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya
Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya - Son Dakika Spor


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