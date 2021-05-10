Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 yenilerek tarihinde ilk kez Avrupa'da kupa kaldırma fırsatını kaçıran Pınar Karşıyaka, şampiyonluğa ulaşamasa da adını finale yazdırarak gönülleri fethetti. Grup ve Play-Off aşamasını geçtikten sonra Rusya'daki organizasyonda çeyrek finalde ERA Nymburk, yarı finalde Casademont Zaragoza'yı eleyerek finalist olan Kaf-Kaf, final maçında başa baş girdiği son anlarda üst üste hücumlardan boş dönünce ikinciliğe razı oldu.

FIBA tarafından 5'inci kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde 2017'de final oynayan Banvit'ten sonra finale çıkan ikinci Türk takımı olan Kaf-Kaf, son saniyelerde bu kupayı kazanan ilk temsilcimiz olma şansını tepti. Karşıyaka, bu sonuçla vitrininde eksik olan en büyük hedefi Avrupa kupası için hayalini erteledi. Karşıyaka taraftarları, Avrupa'daki ikinci finalde de hayal kırıklığı yaşarken, temsilcimiz şampiyon olamasa da tüm Türkiye'ye final heyecanı yaşatıp dev organizasyonda son saniyeye kadar parkede kaldı.