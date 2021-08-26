Türk mucitlerin ilaç projeleri Avrupa'nın merceğinde

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, Avrupa devletleri ve ilaç şirketlerinin Türk mucitlerin farmasötik ve biyosotik formülasyon projelerini çok yakın takibe aldığını belirterek, bu olumlu gelişmenin yakın gelecekte çok sayıda müşterek Türk-Avrupa ilacını insanlığın kullanımına kazandıracağını bildirdi.

TBY Holding'den yapılan açıklamada, Avrupa kıtasının özellikle geçen yüzyılın ilk yarısında farmasötik ilaç geliştirme konularında dünya önderi pozisyonunu ilk 50 yıl koruduğunu aktaran Alkoçlar, "Bu stratejik liderliği İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'ye kaptırdığından beri ellerindeki ciddi sayıdaki yetişmiş bilim insanı, modern ekipmanlar ve çok sayıda yapılan patent başvurusuna rağmen gerek geleneksel-bitkisel gerekse beşeri tıbbi ürüne dönüşmüş formülasyonlar ve kendi otoritelerince beklenen performansı ortaya koyamamakta." ifadelerini kullandı.

Alkoçlar, Türk mucitlerin ilaç projelerinin Avrupa'nın merceğinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Avrupa devletleri ellerindeki yetişmiş değerli akademisyenler, üniversitelerinin her sene güncellenen oldukça modern ve efektif Ar-Ge ekipmanları ve yine mucitlerine sunulan geniş teşviklerle yapılan çok sayıda patent başvurusuna rağmen kendilerince koyulan tıbbi ürüne dönmüş patentli formülasyon sayısını tutturamıyor. Bunun asıl nedeni, mevcut tüm imkanlara rağmen özellikle Ar-Ge iş akışının hiçbir adımında gelişmekte olan ülkelerdeki mucitlerin ve inovasyon ekiplerinin karşılaştıkları imkansızlıklarla sınanmamaları. Bu sebeple normalin üstü bir kollektif çabayla 'normalüstü' çözümler üretmeye zorlanmıyorlar. Dolayısıyla Ar-Ge sürecinin belki de en kritik safhası olan ve genelde ürün finalizasyonunda karşılaşılan beklenmedik komplikasyonlara çözüm bulmakta zorlanıyorlar."

ABD'nin de 70-80 yıl önce aynı sorunla karşılaştığını belirten Alkoçlar, ABD'nin özellikle Hint, Pakistanlı, Türk ve Doğu Avrupalı nitelikli bilim insanlarını ülkelerine davet ederek kendi yerel Ar-Ge ekipleriyle kaynaştırıp, iki bilimsel kültürün ve geleneğin birbirini tamamlayıcı özelliklerinden maksimum seviyede yararlanarak günümüzdeki ilaç piyasası hakimiyetine ulaştığını belirtti.

"Yakın gelecekte çok sayıda Türk-Avrupa ilacı insanlığın kullanımına kazandırılacak"

Erdal Can Alkoçlar, Avrupa devletlerinin de günümüzde aynı stratejiyi uygulamak istediğini aktararak, "Avrupa disiplini ve teknik imkanlarının Türk zekası ve bilimsel yaratıcılığıyla bir araya gelmesinin bahsi geçen tıbbi ürün kazandırma problemini rahatlıkla aşacağını düşünen Avrupa devletleri ve ilaç şirketleri, Türk mucitlerin farmasötik ve biyosotik formülasyon projelerini çok yakın takibe almış durumda. Bu olumlu gelişme, yakın gelecekte çok sayıda müşterek Türk-Avrupa ilacını insanlığın kullanımına kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.