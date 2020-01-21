ALKOÇLAR ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Alkoçlar: "Kararı mahkeme verir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALKOÇLAR ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Alkoçlar: 'Kararı mahkeme verir' - Son Dakika

ALKOÇLAR ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Alkoçlar: "Kararı mahkeme verir"

6 saat önce

ALKOÇLAR ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, Konyaaltı Sahil Projesi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile iptaline ilişkin bugüne kadar Büyükşehir Belediyesine karşı tüm mükellefiyetlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğini belirterek, "Alınan tek taraflı...

ALKOÇLAR ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Alkoçlar:

ALKOÇLAR ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, Konyaaltı Sahil Projesi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile iptaline ilişkin bugüne kadar Büyükşehir Belediyesine karşı tüm mükellefiyetlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğini belirterek, "Alınan tek taraflı kararın uygulanması ilgili mahkemelerin dava süreci sonunda vereceği kararla geçerli olabilecektir" dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada Konyaaltı Sahil Projesi ihalesinin belediye Encümen kararı ile tek taraflı olarak feshedildiğinin öğrenildiğini söyleyen Ender Alkoçlar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ALKOÇLAR ve ALSE Grup arasında yapılan 20.04.2018 tarihli kira sözleşmesinin tamamen ihale şartnamesine uygun toplamda 28 yıl süreli olup, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesine karşı tüm mükellefiyetlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğini kaydetti. Ortaklık ve tüm kiracı işletme paydaşlarının sözleşme şartlarına uygun faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Alkoçlar, "Kusurumuz olmadan tek taraflı yapılan iptal ve oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu sonucu uğrayacağımız ticari itibar kaybı için ayrıca dava açılacağı gibi, söz konusu idare tarafından alınan tek taraflı kararın uygulanması ilgili mahkemelerin dava süreci sonunda vereceği kararla geçerli olabilecektir" dedi.


"Kararın siyasi olduğunu düşünüyoruz"


Alkoçlar, "Ortaklığımızı ve proje kapsamında kiracı olarak faaliyet gösteren işletmecileri mağdur etmeye, Türkiye'nin 70 yıllık turizm markası Alkoçlar tarafından profesyonelce işletilen bu projeyi tekrar eski metruk haline geri döndürmeye kimsenin hakkı olmadığı gibi yapılan işlem hukuka aykırıdır. Siyasi olduğunu düşündüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanlığının bu haksız tasarrufu gerek bizlere, gerekse işletmecilerimize karşı işlenmiş birçok yasanın ihlal edildiği nitelikte bir suçtur ve mağduriyet oluşturmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlığının ortaklığımız aleyhine yapmış olduğu her türlü yasal dayanaktan yoksun bu tek taraflı eylemine karşı tarafımızdan tüm yasal süreçler başlatılacak olup, konunun adli makamlar nezdinde kısa sürede hakkaniyetle neticeleneceğine inancımız sonsuzdur. Ortaklığımız, tüm işletmelerimiz ve 3 bin çalışanımızla Antalya halkına hizmet vermeye devam ettiğimiz tüm kamuoyuna duyurulur" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Ender Alkoçlar, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:32 Kaynak: İHA
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