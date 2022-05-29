Alkol alan 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Alkol alan 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

29.05.2022 19:15

Manisa'nın Kula ilçesinde 23 promil alkollü olan, 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuğun karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan 16 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacak.

Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki otomobil ile, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan sürücüler H.Y.ile İbrahim Öztürk(31)'e ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekipleri, kazaya karışan 48 F 3119 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet İyli(51), Mehmet Yılmaz(58), Emir Öztürkve Burakcan Öztürk(22)'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazada ağır yaralanan sürücülerde H.Y. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, İbrahim Öztürkise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

EHLİYETSİZ 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ, TEDAVİ SONRASI GÖZALTINA ALINACAK

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan ehliyetsiz ve alkollü sürücü H.Y.(16), Alaşehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınacak.

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, İbrahim Öztürk, İzmir, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol alan 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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