Alkol Alan 3 Kardeş Kavga Etti: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

BURSA'da alkol alan 3 kardeş evlerinin önünde henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

BURSA'da alkol alan 3 kardeş evlerinin önünde henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. Tuğla ve sopaların kullanıldığı kavgada kardeşlerden Yunus Emre T. (25) yaralandı, Oğuzhan T. (22) ve Vedat T. (30) gözaltına alındı.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde Demiryolu Caddesi'nde alkol alan kardeşler Oğuzhan T., Vedat T. ve Yunus Emre T., evlerinin önüne geldiklerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Üç kardeş arasında büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Vedat T. ve Oğuzhan T., kardeşleri Yunus Emre T.'yi tuğla, sopa ve yumruklarla darbetti.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle yaralanan Yunus Emre T. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis de Vedat T. ve Oğuzhan T.'yi gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Bursa

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