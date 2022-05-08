Alkol alan arkadaş grubunun tartışmasında silahlar patladı: Başından vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Alkol alan arkadaş grubunun tartışmasında silahlar patladı: Başından vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi

08.05.2022 08:24

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, alkol alan arkadaş grubu arasında çıkan arbedede, C.U. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermilerle başından vurulan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez olay yerinde yaşamını yitirirken, Feyyaz Bulut ise kolundan yaralandı.

İzmir'de yaşanan olayda birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu. C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince ola yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN AİLELER YIKILDI

Öte yandan, olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın etti. Çetin ve Sönmez'in ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ekipler, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kemal Sönmez, Ahmet Çetin, İzmir, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol alan arkadaş grubunun tartışmasında silahlar patladı: Başından vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkol alan arkadaş grubunun tartışmasında silahlar patladı: Başından vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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