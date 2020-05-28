Alkol alan şahıslar kavga etti: 5 yaralı - Son Dakika

Alkol alan şahıslar kavga etti: 5 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.

Alkol alan şahıslar kavga etti: 5 yaralı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı. Durumu ağır olan 1 kişi Samsun'a sevk edildi.


Olay gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide alkol alan şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekipleri olaya müdahale ederek kontrol altına aldı.


Çıkan kavgada, G.U., E.C., İ. C. ve A. K. isimli şahıslar darp sonucu, U. K. isimli şahıs da iki bacağına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılardan U.K., G.U., E.C., Bafra Devlet Hastanesine, İ.C. ve A. K. ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çene kemiğinde kırık tespit edilen G.U. ise Samsun'a sevk edildi.


Olay yerinden kaçan A.A, V. Ç. ve E. D. polis ekiplerince yaşanan kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların alkol aldığı yerde polis ekiplerinin yaptığı araştırmada boş bira şişeleri ve kavgada kullanıldığı tahmin edilen adet 1 bıçak bulundu.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 08:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol alan şahıslar kavga etti: 5 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı         
14:34
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım         
14:21
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı         
14:12
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak         
13:59
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı         
13:52
Camiler ibadete açılıyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı kılınabilecek camiler Camiler ibadete açılıyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı kılınabilecek camiler         
13:49
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor         
13:34
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı         
13:15
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı         
13:14
Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım         
13:11
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi         
13:07
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı         
13:04
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil         
13:01
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı         
12:57
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı         
12:41
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti         
12:33
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı         
12:20
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı         
12:18
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu         
12:18
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu         
12:16
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti         
12:08
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak         
12:05
Gündemi sarsan gök taşı için Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı         
12:03
Kimyasal cilt temizleme losyonunu kullananların yüzleri yandı! Hemşire korkunç fotoğrafları bir bir paylaştı Kimyasal cilt temizleme losyonunu kullananların yüzleri yandı! Hemşire korkunç fotoğrafları bir bir paylaştı         
11:56
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı         
11:50
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı         
11:47
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira         
11:40
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü         
11:36
Boşanma aşamasındaki karısının Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi         
11:27
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 15:05:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkol alan şahıslar kavga etti: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]