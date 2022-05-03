Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı

03.05.2022 13:42
Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı

Manisa'da arkadaşlarıyla birlikte oturdukları tepede alkol aldıktan sonra alkolün etkisiyle bir anda dengesini kaybeden adam, 60 metre aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi NATO Tepesi Mevkiinde gece saat 01.00 sıralarında F.C. (41-E), Ş.S. (41-E), S.M. (36-E) ve İsmail Yıldırım (36) isimli şahıslar beraber alkol aldıkları esnada tepedeki kayalıkların uç kısmında oturan İsmail Yıldırım, alkolün etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 60 metre yükseklikten aşağı düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri İsmail Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Son dakika haberi | Alkolün sonu ölümle bitti

EŞİ HAMİLEYDİ

İsmail Yıldırım'ın 2021 yılında evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilirken, meydana gelen olayla ilgili olarak Akhisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Jandarma OYİT ve Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Hızını alamayıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Hızını alamayıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı D140'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı D140'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 13:46:18. #1.12#
SON DAKİKA: Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement