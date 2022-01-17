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Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı

17.01.2022 09:33

Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralıDÜZCE Düzce'de gece saatlerinde alkol alan 3 kişi, ağabey ve kardeş olan 2 şüpheli tarafından bilinmeyen bir sebeple bıçaklandı.

Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı

DÜZCE Düzce'de gece saatlerinde alkol alan 3 kişi, ağabey ve kardeş olan 2 şüpheli tarafından bilinmeyen bir sebeple bıçaklandı. Şüpheliler tutuklanırken, 1'i ağır 3 yaralanın hastanede tedavileri sürüyor.

Olay, 15 Ocak Cumartesi Günü gece saatlerinde Düzce'nin Gölormanı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde alkol alan O. Ş., Ü. S.ve E.G isimli şahıslar, kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından bilinmeyen bir sebeple bıçaklandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Şube ve JASAT ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin S.B. ve kardeşi F.B. olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 1'i ağır 3 yaralanın tedavileri ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Valilikten açıklama

Düzce Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Gölormanı köyünde 15 Ocak 2022 günü saat 23.14 sıralarında alkol aldıkları esnada O. Ş., Ü. S.ve E.G., kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından karın, sırt ve baldır bölgesinden hayati tehlike alacak şekilde bıçaklandı. Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Şube ve JASAT ekiplerince yapılan araştırma sonucu olayın, S.B. ve kardeşi F.B. tarafından yapıldığı tespit edildi. Şüpheliler, 16 Ocak saat 09.30 sıralarında Gölormanı köyünde suç aleti bıçak ile yakalandı. Cumhuriyet savcısı talimatı ile adlı makamlara sevk edilen şüpheli S.B. ve F.B. tutuklanarak, Çilimli Cezaevine teslim edildi" denildi.

Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı

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Jandarma, Düzce, Alkol, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ormanda alkol alan şahıslara bıçaklı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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