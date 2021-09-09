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Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı - Son Dakika

Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı

09.09.2021 14:18

Antalya'da arkadaşları ile alkol aldıktan sonra aracını evinin otoparkında bulamayan vatandaş, çalındı iddiasıyla polise başvurdu. Elinde sadece otomobilinin anahtarı bulunan vatandaş, gerçeği ise olaydan 2 saat sonra öğrendi. Vatandaş, çalındığı sandığı aracının birlikte alkol içtiği arkadaşı tarafından alındığını, çorbacıda unutulup tekrar anahtarının geri getirildiğini öğrenince alkole tövbe etti.

Dün Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 501 sokak üzerinde meydana gelen olayda 4 ay önce 20 bin TL'ye aldığı 15 NH 664 plakalı otomobilini bir gün önce sanayide boyatan Rafet Gün (39), bir arkadaşıyla birlikte gece saatlerinde alkol aldı. Ardından arkadaşıyla birlikte eve gelen Gün, bir süre oturdu, arkadaşı ise Gün'e ait otomobilin anahtarını alıp çorbacıya gitti. Gün'ün arkadaşı çorbacıdan sonra aracı orada unutup taksiyle eve döndü. Sabah uyanınca yanında arkadaşını göremeyen Gün, anahtarı alıp evin otoparkına çıktığında aracının yerinde olmadığını gördü. Polisi arayarak otomobilinin çalındığı ihbarı veren Gün, bir yandan da aracını kendi imkanlarıyla aramaya başladı.

"ANAHTARI ELİMDE KALDI"

Olay yerinde başına geleni anlatan Rafet Gün, "Aracı boyatmıştım. Boyacıdan sonra yıkamacıya bırakayım dedim. Sabah getirin dediler. Dün akşam buraya aracı koydum, sonra sabah almaya geldim yerinde yok. 4 ay önce 20 bin liraya almıştım. Anahtarı elimde kaldı. Büyük ihtimalle çalındı. Parçalanmadan bulunursa bulunacak" dedi.

Arabasının çalındığını sanan vatandaş, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti

"ÇALINDI SANDIM, HATIRLAMIYORUM"

Polis ekiplerinin araması sürerken, Gün'e ait otomobil çalındığı iddia edilen otoparkın yaklaşık 1 km uzağındaki bir çorbacının otoparkında bulundu. Aracının bulunmasına sevinen Gün, "Çalındı sanmıştım. Bir gün önce arkadaşlarla beraber yedik, içtik, gezdik, tozduk. Biraz alkolün dozunu fazla kaçırmışız. Arkadaşın birisi benden aracı istiyor, vermişim, çocuk da bana geri vermiş ama bunlar bende yok. Hatırlamıyorum. Çorbacıya gidiyor, arabayı orada bırakıp taksiyle geri dönüyor. Anahtarı da bana geri veriyor. Ama bende gerisi yok" dedi.

Arabasının çalındığını sanan vatandaş, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti

"VALLA KİMSE İÇMESİN ABİ"

Alkolden uzak durulması tavsiyesinde bulunan Gün, "Espri yapmıyorum, inanılmaz derecede kötü bir şey. Yok abi hiç bir şey hatırlamıyorum. Polisi bile aradık. Daha önce böyle bir şey gelmedi başıma. Korktuk. Tamam kaliteli bir şey değil ama elimiz ayağımız sonuçta. İlginç bir durum. Valla kimse içmesin abi. Alkol mü, vallahi uzak dursun. 'Tadında bırak diyorlar' ya hani, tadı da yok, o da hikaye. Bütün kötülüklerin anası alkoldür" diye konuştu.

Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı

Türk Lirası, Muratpaşa, Otomobil, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı - Son Dakika


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