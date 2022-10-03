Son dakika haber... ALKOL ALDIKTAN SONRA DARBEDİP, ARACINI GASBETTİLER 2 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber... ALKOL ALDIKTAN SONRA DARBEDİP, ARACINI GASBETTİLER 2 GÖZALTI

03.10.2022 09:34

Son dakika haberi: KÜTAHYA'da, birlikte alkol aldıkları arkadaşları A.İ.E.S.'yi (22) darbederek otomobilini gasbeden 2 şüpheli, polis ekiplerince 1 saatte yakalanıp, gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da, birlikte alkol aldıkları arkadaşları A.İ.E.S.'yi (22) darbederek otomobilini gasbeden 2 şüpheli, polis ekiplerince 1 saatte yakalanıp, gözaltına alındı.

Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanına giden A.İ.E.S., arkadaşları M.Y. (23) ve Y.Y. (26), daha sonra Kütahya- Tavşanlı çevre yolundaki akaryakıt istasyonu önünde alkol almaya başladı. Burada çıkan kavgada 2 arkadaşı, A.İ.E.S.'yi darbetti. Daha sonra şüpheliler, A.İ.E.S.'nin otomobilini gasbederek kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.İ.E.S.'yi ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, A.İ.E.S.'ye ait 43 HC 657 plakalı otomobili Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı önünde terk edilmiş buldu. Şüpheliler ise polisin 1 saatlik çalışma sonrası yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ALKOL ALDIKTAN SONRA DARBEDİP, ARACINI GASBETTİLER 2 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... ALKOL ALDIKTAN SONRA DARBEDİP, ARACINI GASBETTİLER 2 GÖZALTI - Son Dakika
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