Son Dakika Haberleri: Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü (2)
Son Dakika Güncel Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü (2)

Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü (2)

1 saat önce

1 KİŞİ GÖZALTINDASapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abulfaz İsmayilov'un alkol aldıktan sonra ölmesi üzerine Gürcistan uyruklu G.A.'yı gözaltına aldı.

Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü (2), System.String[]

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abulfaz İsmayilov'un alkol aldıktan sonra ölmesi üzerine Gürcistan uyruklu G.A.'yı gözaltına aldı. G.A.'nın evinde yapılan aramada içki yapımında kullanılan ürünler ve sahte olduğu değerlendirilen içkiler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.


Emniyet Müdürlüğü, Gürcistan, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'de YPG'ye ait Hummer zırhlısı ele geçirildi
Türkiye'ye iniş yapan Mike Pence'in gergin yüz ifadesi dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek Son dakika: MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]