ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU - Son Dakika
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ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU

02.06.2022 07:47

ADANA'da, arkadaşıyla alkol aldıktan sonra sulama kanalında yüzünü yıkamak isterken suya düşen Tekin Kıray (62), akıntıya kapılarak kayboldu.

ADANA'da, arkadaşıyla alkol aldıktan sonra sulama kanalında yüzünü yıkamak isterken suya düşen Tekin Kıray (62), akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı ile birlikte sulama kanalı kıyısında alkol alan Tekin Kıray, bir süre sonra yüzünü yıkamak için kanala yöneldi. Kıyıdaki çelik halatların üzerinden kanala eğilen Kıray, yüzünü yıkadığı sırada dengesini kaybederek, suya düştü. Akıntıya kapılan Kıray, suda kayboldu. Kıray'ın arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kanala verilen su kesilirken, Kıray'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU
ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU
ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU
ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU

YORUMLAR
500
Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu Bar içerisinde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı Bar içerisinde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Ziyapaşa Mahallesi, Sulama Kanalı, Seyhan, Alkol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU - Son Dakika


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