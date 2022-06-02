ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU

ADANA'da, arkadaşıyla alkol aldıktan sonra sulama kanalında yüzünü yıkamak isterken suya düşen Tekin Kıray (62), akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı ile birlikte sulama kanalı kıyısında alkol alan Tekin Kıray, bir süre sonra yüzünü yıkamak için kanala yöneldi. Kıyıdaki çelik halatların üzerinden kanala eğilen Kıray, yüzünü yıkadığı sırada dengesini kaybederek, suya düştü. Akıntıya kapılan Kıray, suda kayboldu. Kıray'ın arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kanala verilen su kesilirken, Kıray'ın bulunması için çalışma başlatıldı.