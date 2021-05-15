Alkol Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Alkol Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Alkol alerjisi olan kişiler, genellikle alkole alerjisi olduğunu anlamayarak alkol tüketmeye devam ediyor. Bu durumda alerjinin şiddeti giderek artar ve problem önemli ölçüde büyür.

Alkol Alerjisi Nedir?

Alkol alerjiisi, alkol tüketen kişilerin vücudunun tepki vermesi durumudur. Az miktarda bile olsa alkol tükettiğiniz zaman vücudunuzda kaşıntı, kızarıklık ve sindirim problemleri yaşıyorsanız alkole alerjiniz olabilir. Alkollü içeceklerin içinde bulunan bileşenler, alkol alerjisine neden olabilir. Alkolün içinde bulunan ve alerjiye yol açan bileşenler arasında ise, mısır, gluten, buğday, arpa, histamin, üzüm yer alır.

Alkol Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Alkol alerjisi, alkol tükettikten hemen sonra ya da alkolün cilde temasından sonra ortaya çıkabilir. Alkol alerjisi, bazen alkol tüketmeyen kişilerde cilde kolonya döktükten sonra da görülebilir. Alkolün içinde bulunan bileşenlerden herhangi birisine alerjinizin olması durumunda alkolden uzak durmanız gerekir. Alkol içeren herhangi bir madde ile temas ettikten sonra ya da alkol tükettikten sonra vücudunuzda kızarıklık, kaşıntı ve yanma gibi hisler duyuyorsanız vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmanız gerekir.

Alkol Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Alkol Alerjisi Belirtileri

Alkol alerjisi, alkol tükettikten sonra ya da kolonya gibi alkol içeren maddeler ile temas ettikten sonra vücudun tepki vermesi ile anlaşılır. Alkol alerjisine neden olan bileşenlerin hangisine duyarlılığınız olduğunu doktorunuzun isteyeceği alerji testleri ile anlayabilirsiniz. Alkol alerjisi olan kişilerin kesinlikle alkol ve alkol bazlı ürünlerden uzak durması gerekir. Aksi takdirde vücudunuz yine aynı tepkileri vermeye başlayabilir. Alkol alerjisinin başlıca belirtileri,

-Alkol alerjisi, genellikle alkolü çok sık tüketen kişilerde görülür. Alkol alerjisi, kişilerde göz kızarıklığına ve gözün kaşınmasına yol açabilir. Bunun en önemli nedeni ise, alkolün direkt olarak beyni etkilemesinden kaynaklanır.

-Diğer en yaygın görülen belirti ise, diğer alerji türlerinde de sıkça görülen deri problemleridir. Kişinin yüzünde, kolunda ve vücudunun belirli bölgelerinde lekelenmeler meydana gelebilir. Estetik açıdan da bu alerjiler soruna yol açabiliyor.

-Vücuttaki kaşıntı, alerji belirtileri arasında yer alır. Derinin kurumasından kaynaklanan kaşıntı, alerjinin en belirgin belirtisidir.

Alkol Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Alkol alerjisi, zor tespit edilebilen bir alerji türüdür. Alerjiye alkolün içinde bulunan alerjenler de neden olabilir. Bu nedenle alerji belirtileri gösteren kişi, vakit kaybetmeden alerji uzmanına görünmeli ve ne kadar alkol tükettiğini doktora açık bir şekilde bildirmelidir. Kişiden alınacak olan kan numunesi ve çeşitli alerji testleri sonucunda hastaya ilaç tedavisi uygulanır. Tedavi süreci boyunca ve ilerleyen dönemlerde kişinin alkolden uzak durması ve alkol içeren maddeleri kullanmaması gerekir.

Alkol Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Alkol alerjilerinde kırmızı lekeler çok sık görülür. Alkol tüketiminden hemen sonra ortaya çıkan cilt problemleri alkol alerjisinin göstergesidir. Bu nedenle alkol alerjisi olan kişilerin alerji uzmanına giderek gerekli testleri yaptırması ve doktorun verdiği ilaçları düzenli bir şekilde kullanması gerekir. Alkol alerjisi olan kişilerin alkol tüketiminden uzak durması gerekir. Aksi takdirde ilaç bırakıldığı anda aynı belirtiler yeniden ortaya çıkabilir. Ciltte döküntü ve ürtiker şeklinde ortaya çıkabilecek alkol alerjisi, ilaçlar yardımı ile ortadan kaldırılabilir. Fakat ilaç bitiminde de alerjisi olan kişilerin alkolden uzak durması gerekir.