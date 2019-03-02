Alkol Alıp Bilinç Kaybı Yaşayan 3 Gençten 1'i Balkondan Atladı
11 dakika önce
KARAMAN'da evde birlikte alkol alan 3 gençten L.Ü., 2'nci kattaki evin balkonundan atladı.
KARAMAN'da evde birlikte alkol alan 3 gençten L.Ü., 2'nci kattaki evin balkonundan atladı. Yaralı genç ve alkol komasına giren 2 arkadaşı kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Abbas Mahallesi 340 Sokak'ta meydana geldi. A.T.A. (16) yalnızken aynı yaştaki arkadaşları N.K. ve L.Ü.'yü evlerine davet etti. 3 arkadaş, evde alkol aldı. Gençlerden L.Ü., bir süre sonra 2'nci kattaki evin balkonuna çıkarak, buradaki sandalyeyi sokağa fırlattı, ardından da kendisi atladı. ?Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Alkol komasına girdikleri için bilinçlerini kaybettikleri belirtilen N.K. ve A.T.A. için de ek ambulans talep edildi. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
- Karaman
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:31 Kaynak: DHA
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