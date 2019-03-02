Son Dakika Haberleri: Alkol Alıp Bilinç Kaybı Yaşayan 3 Gençten 1'i Balkondan Atladı

Alkol Alıp Bilinç Kaybı Yaşayan 3 Gençten 1'i Balkondan Atladı

11 dakika önce

KARAMAN'da evde birlikte alkol alan 3 gençten L.Ü., 2'nci kattaki evin balkonundan atladı.

Alkol Alıp Bilinç Kaybı Yaşayan 3 Gençten 1'i Balkondan Atladı, System.String[]
KARAMAN'da evde birlikte alkol alan 3 gençten L.Ü., 2'nci kattaki evin balkonundan atladı. Yaralı genç ve alkol komasına giren 2 arkadaşı kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Abbas Mahallesi 340 Sokak'ta meydana geldi. A.T.A. (16) yalnızken aynı yaştaki arkadaşları N.K. ve L.Ü.'yü evlerine davet etti. 3 arkadaş, evde alkol aldı. Gençlerden L.Ü., bir süre sonra 2'nci kattaki evin balkonuna çıkarak, buradaki sandalyeyi sokağa fırlattı, ardından da kendisi atladı. ?Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Alkol komasına girdikleri için bilinçlerini kaybettikleri belirtilen N.K. ve A.T.A. için de ek ambulans talep edildi. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:31 Kaynak: DHA

Genç, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden İzne Gelen Kocasını, Sevgilisi Olan Patronuna Öldürttü İstanbul'daki Ünlü Avm'de "Çöp Döktün" İddiasına Dayak Kamerada

Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı Ünal Karaman'ın Silahı: Hugo Rodallega
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 14:42:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkol Alıp Bilinç Kaybı Yaşayan 3 Gençten 1'i Balkondan Atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]