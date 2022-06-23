Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri gece devriyelerine hız verdi. Özellikle ilçede bulunan park ve bahçelerde araçlarda ve umuma açık yerlerde alkol alınarak çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik idari işlem yapılmaya başlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara idari işlem yapılmaya başlandı - Son Dakika

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