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Son dakika haber: Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı...O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı...O anlar kamerada

03.01.2022 14:12

Son dakika 3. sayfa haberine göre Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı.

Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir şahıs birlikte alkol aldığı ev arkadaşlarıyla kavga edince sokağa çıkıp 6 aracın camını kaldırım taşıyla kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre apartmanda oturan bir şahıs, ev arkadaşlarıyla içki içmeye başladı. Bir süre sonra içki masasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlenerek sokağa çıkan yabancı uyruklu şahıs, kaldırım taşıyla park halindeki biri otobüs 6 aracın camlarını paramparça etti. Yanına gelen 2 arkadaşı şahsı sakinleştirmek istese de başarılı olamadı.

Bu sırada araçlarının camlarının kırıldığını gören mahalle sakinleri de ellerine ne geçerse şahıslara fırlatmaya başladı. Sokağa inen mahalle sakinleri saldırgan şahsı etmek istedi. Saldırgan olay yerinden kaçarken bir arkadaşı mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde şahıs elinde bulunan kaldırım taşıyla sokakta bulunan araçların camını kırıyor. Bir arkadaşı şahsı engellemeye çalışsa da başarılı olamıyor. Daha sonra araçlarının camlarının kırıldığını gören sokak sakinleri ise şahıslara ellerine ne geçerse atıyor ve sokağa inerek şahısları kovalıyor.

Yaşananları anlatan mahalle sakini Erdem Kaya, "Alkollü olan şahıslar sokağımızdan geçerken araçlarımızın camlarını kırdılar. Benim aracımla birlikte 6 aracın camı kırıldı. Şahıslar ne oldu bilmiyorum. Sadece benim aracımda 1500 lira zarar var. Orada bir de otobüs vardı onun zararı daha büyük bütün camlarını kırmış" diye konuştu.

Son dakika haber: Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı...O anlar kamerada
Son dakika haber: Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı...O anlar kamerada
Son dakika haber: Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı...O anlar kamerada

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Küçükçekmece, kavga, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı...O anlar kamerada - Son Dakika


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