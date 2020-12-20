Alkol alıp otomobiliyle dereye uçtu, ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' diyerek küfür etti - Son Dakika

Alkol alıp otomobiliyle dereye uçtu, ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' diyerek küfür etti

20.12.2020 11:02

Alkol alıp otomobiliyle dereye uçtu, ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' diyerek küfür etti Otomobiliyle birlikte dereye düşen alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobiliyle birlikte dereye düşen alkollü sürücü, ekiplere 'Neden bu kadar geç kurtardınız?

Alkol alıp otomobiliyle dereye uçtu, ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' diyerek küfür etti

Otomobiliyle birlikte dereye düşen alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobiliyle birlikte dereye düşen alkollü sürücü, ekiplere 'Neden bu kadar geç kurtardınız?' diyerek küfür etti.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu tespit edilen Ahmet Ö., dün gece saat 23.45'te otomobiliyle birlikte Gavur Deresi'ne düştü. Olay sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kurtarma çalışması başlamadan önce otomobilden çıkan ancak dere kenarındaki istinat duvarı ve çitlerden çıkamayan Ahmet Ö. bir süre bekledi. Kendi imkanları ile kurtulmayı başaran Ahmet Ö'ye olay yerine gelen polisler merdiven uzattı. Ahmet Ö., 'Neden bu kadar geç kurtardınız?' diyerek tepki gösterdi. Ekiplere küfür eden sürücü, ardından çocukları getirilmezse dereden çıkmayacağını söyledi. Evinin adresini de veren Ahmet Ö., ikna edilerek dereden çıktı. Şahıs, bu defa ise hastaneye gitmemek için direndi. Polis ekiplerinin çabası sonucu hastaneye gitmeye ikna edilen Ahmet Ö., yüzündeki yaraların tedavisi için önce Kumluca Devlet Hastanesine, ardından da ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Caddeden hızla gelip yaklaşık 30 metre derinlikteki dereye düşen otomobil ise kurtarıcı marifetiyle dere yatağından çıkartıldı.

Alkol alıp otomobiliyle dereye uçtu, ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' diyerek küfür etti
Alkol alıp otomobiliyle dereye uçtu, ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' diyerek küfür etti
Alkol alıp otomobiliyle dereye uçtu, ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' diyerek küfür etti
Alkol alıp otomobiliyle dereye uçtu, ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' diyerek küfür etti

Antalya, Kumluca, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol alıp otomobiliyle dereye uçtu, ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' diyerek küfür etti - Son Dakika


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