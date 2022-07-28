Alkol alıp sokak ortasında av tüfeğiyle çatıştılar: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Alkol alıp sokak ortasında av tüfeğiyle çatıştılar: 1 yaralı

28.07.2022 17:47
Alkol alıp sokak ortasında av tüfeğiyle çatıştılar: 1 yaralı

Tekirdağ'da husumetli oldukları öğrenilen 2 kişinin alkol aldıktan sonra başladığı tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tekirdağ'da husumetli oldukları öğrenilen 2 kişinin alkol aldıktan sonra başladığı tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.A ile ile M.Ö. alkol aldıktan sonra sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda silahlı kavgaya dönüşmesiyle Y.A. yanındaki av tüfeğine sarılırken, M.Ö. ise aracında bulunan av tüfeği ile Y.A.'yı ayağından vurdu. Yaralı Y.A. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Y.A.'yı av tüfeği ile vuran M.Ö. isimli şüpheli de olay yerine gelen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Alkol alıp sokak ortasında av tüfeğiyle çatıştılar: 1 yaralı Alkol alıp sokak ortasında av tüfeğiyle çatıştılar: 1 yaralı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı Kayıp genç her yerde aranıyor Kayıp genç her yerde aranıyor
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol alıp sokak ortasında av tüfeğiyle çatıştılar: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 18:02:26. #1.12#
SON DAKİKA: Alkol alıp sokak ortasında av tüfeğiyle çatıştılar: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement