Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika

Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü

03.12.2020 08:21
Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, kısıtlamayı ihlal eden alkollü kişi, araçların 70-80 kilometre hızla seyrettiği yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, kısıtlamayı ihlal eden alkollü kişi, araçların 70-80 kilometre hızla seyrettiği yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü.

?Konak ilçesi Altınyol mevkiinde saat 01.00 sıralarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü kişi, araçların 70-80 kilometre hızla gittiği yola çıktı. Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen kısıtlamadan muaf kişiler, bu kişiyi son anda fark etti. Alkolün de etkisiyle bu kişi, yol kenarında bulanan dubaları yola atarak trafiği tehlikeye attı. Vatandaşlar polise ihbarda bulunurken, bu kişi, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.


Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü
Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü
Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü
Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü
Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü

Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika


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