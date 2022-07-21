Alkol alırken 20 metrelik şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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Alkol alırken 20 metrelik şarampole yuvarlandı

21.07.2022 00:25

Alkol alırken 20 metrelik şarampole yuvarlandı İki arkadaşın alkol eğlencesi hastanede bitti Bilecik'te alkol alan 2 arkadaştan biri dengesini kaybederek, 20 metrelik şarampole yuvarlandı.

Alkol alırken 20 metrelik şarampole yuvarlandı

İki arkadaşın alkol eğlencesi hastanede bitti

BİLECİK - Bilecik'te alkol alan 2 arkadaştan biri dengesini kaybederek, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Şahsı AFAD ve itfaiye ekipleri halat yardımıyla sedyeyle yukarı çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre; Beşiktaş Mahallesi Mavi Kent İç Yol üzerinde bir set üzerinde Bilecik manzarasını seyrederek alkol alan 2 arkadaştan Harun A. dengesini kaybederek, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Arkadaşının yuvarlandığı gören şahıs, durumu hemen 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, AFAD, Bilecik Belediyesine ait itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri halat yardımıyla aşağı inerek, Harun A.'yı sedye ile yukarı çıkardılar. Şahıs 112 ekiplerine teslim edilirken, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şahsın bulunduğu yerde "Başka düşen var mı?" diye bağırdılar.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol alırken 20 metrelik şarampole yuvarlandı - Son Dakika

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