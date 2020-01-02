Alkol alırken silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Alkol alırken silahlı saldırıya uğradı

6 saat önce

Alkol alırken silahlı saldırıya uğradıKARAMAN'da meyve bahçesinde oturup alkol alan Yusuf Şen (22), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açılması sonucu bacaklarından yaralandı.

Alkol alırken silahlı saldırıya uğradı

KARAMAN'da meyve bahçesinde oturup alkol alan Yusuf Şen (22), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açılması sonucu bacaklarından yaralandı. Şen, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.40 sıralarında Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde bir meyve bahçesinde meydana geldi. Yusuf Şen, iddiaya göre rast gele girdiği bir meyve bahçesinde oturup, alkol aldığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerin bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Şen, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Alkol alırken silahlı saldırıya uğradı

Yusuf Şen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:25 Kaynak: DHA
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