Son Dakika Haberleri: Alkol Alırken Tartıştığı 2 Kişiyi Bıçakla Yaraladı

Alkol Alırken Tartıştığı 2 Kişiyi Bıçakla Yaraladı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Halil G. alkol aldığı sırada tartıştığı, Fatih Aslan (22) ile Ufuk Kartal'ı (25) bıçakladı.

Alkol Alırken Tartıştığı 2 Kişiyi Bıçakla Yaraladı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Halil G. alkol aldığı sırada tartıştığı,  Fatih Aslan (22) ile Ufuk Kartal'ı (25) bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Halil G. gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Halil G. (34), bölgeden geçen Fatih Aslan (22) ile Ufuk Kartal (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Halil G., üzerindeki bıçakla Aslan ve Kartal'ı boğaz ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yerde kalırken, mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Halil G. olay yerinden kaçarken, 2 yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Fatih Aslan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından şüphelisi Halil G. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:34 Kaynak: DHA

Bursa, Kartal, Fatih Aslan, 3. Sayfa
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