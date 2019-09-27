Son Dakika Haberleri: Alkol alırken üzerine 200 kiloluk tomruk düştü
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Alkol alırken üzerine 200 kiloluk tomruk düştü

34 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tomruk yüklü TIR'ın yanında alkol aldığı iddia edilen Nurettin T.'nin (43) üzerine 200 kilogram ağırlığında tomruk düştü.

Alkol alırken üzerine 200 kiloluk tomruk düştü, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tomruk yüklü TIR'ın yanında alkol aldığı iddia edilen  Nurettin T.'nin (43) üzerine 200 kilogram ağırlığında tomruk düştü. Yaralanan Nurettin T., hastanede tedaviye alındı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Şenbel Sokakta park halindeki tomruk yüklü TIR'ın yanında oturup alkol alan Nurettin T.'nin üzerine doğru, 200 kilogram ağırlığındaki tomruk düştü. Tomruğun, başını sıyırarak yere düştüğü öğrenilen Nurettin T.'nin ilk müdahalesi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Nurettin T.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:31 Kaynak: DHA
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