Alkol almak için keçi çaldılar - Son Dakika
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Alkol almak için keçi çaldılar

6 saat önce

Antalya'da alkol almak hırsızlık yapan iki şahsın, 3 keçiyi 400 TL'ye sattıkları ve parasıyla alkol aldıkları ortaya çıktı.

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Antalya'da alkol almak hırsızlık yapan iki şahsın, 3 keçiyi 400 TL'ye sattıkları ve parasıyla alkol aldıkları ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Muhtelip Çakır keçilerini otlaması için bahçesine bıraktı. Bir süre sonra bahçeye gelen ve keçilerini bıraktığı yerde bulamayan Muhtelip Çakır, çevrede aramasına rağmen keçilerini bulamayınca jandarmaya giderek keçilerinin çalınmış olabileceğine dair şikayette bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede yaptığı araştırmalarda keçileri, daha önce benzeri birçok suçtan sabıkası bulunan ve Serik'te ikamet etmekte olan Isparta ve Konya nüfusuna kayıtlı T.B. ve İ.A. isimli şüphelilerin çaldığını belirledi.


Serik ilçesinde yakalanan ve suçlarını itiraf eden 2 şüpheli, hırsızlık anında alkollü olduklarını, içkileri bittiği ve paraları olmadığı için yeniden alkol almak amacıyla keçileri çalarak 400 TL karşılığında Ilıca Mahallesi'nde R.K.'ya sattıklarını itiraf etti. R.K.'nin ağılında yapılan aramada ele geçirilen keçiler sahibine teslim edildi.


Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden T.B.'nin kimlik sorgulamasında Manavgat Asliye İlamat Masasınca 'mala zarar verme' suçundan arandığı belirlenirken cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan ve Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen T.B. ve İ.A. 'açıktan hırsızlık' yapmak suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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