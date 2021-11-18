Alkol bağımlılığına dikkati çeken "Şişenin dibi" sergisi Üsküdar'da açıldı - Son Dakika

Alkol Bağımlılığı Farkındalık Haftası dolayısıyla Yeşilay tarafından düzenlenen "Şişenin Dibi Sergisi" Üsküdar Belediyesi binasında ziyarete açıldı.

"Şişenin Dibi" sergisi alkolün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmek ve toplum vicdanını sarsacak etkilerini göstermeyi amaçlıyor. Sergide bununla ilgili görsellere ve objelere yer veriliyor.

Sergi, "Alkol Farkındalık Haftası" dolayısıyla 21 Kasım'a kadar Üsküdar Belediyesi Sosyal Hizmet alanında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan, serginin açılışında yaptığı konuşmada etkinliğin bağımlılıklara dikkati çekmek için birçok lokasyonda yapıldığını söyledi.

Serginin katılımcıları etkilediğini belirten Atalan, "Alkolün bireye ve toplum sağlığına etkisini gösteren çok çarpıcı görseller var. Sergide şiddet ve alkolle araç kullanımı gibi konularla ilgili de önemli mesajlar var. Alkol sadece bireyi değil, yakın çevresini de etkilediğinden dolayı alkol bağımlılığına bu yönüyle de bakmamız gerekiyor" dedi.

Sergi, #alkolfarkındalıkhaftası ve #şişenindibi etiketleriyle sosyal medyada da alkol bağımlılığına karşı dikkati çekmeyi hedefliyor.