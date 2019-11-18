Son Dakika Haberleri: Alkol denetiminde 101 bin lira ceza
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Alkol denetiminde 101 bin lira ceza

6 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 'Alkol denetiminde' 130 araç ve sürücüsüne 101 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Alkol denetiminde 101 bin lira ceza, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 'Alkol denetiminde' 130 araç ve sürücüsüne 101 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. 4 sürücü belgesi geri alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde yapılan Özel Denetim-90 (Alkol Denetimi) uygulaması kapsamında saat 21.00/23.00, 00.00/02.00 ve 03.00/05.00 saatleri arasında Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 590 araç ve sürücüsü kontrol edildi.


Yapılan denetimler sonucunda alkol etkisinde araç kullanmaktan 39, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 1, diğer trafik ihlallerinden 90 olmak üzere toplam 130 araç ve sürücüsüne 101 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 30 araç trafikten men edilirken, 40 sürücünün ise belgesi geri alındı. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
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