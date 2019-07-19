Alkol denetimlerinde 6 bin 592 araç trafikten men edildi
1 saat önce
Ülke genelinde eş zamanlı yapılan alkol denetimlerinde 6 bin 592 aracın trafikten men edildiği bildirildi.
Ülke genelinde eş zamanlı yapılan alkol denetimlerinde 6 bin 592 aracın trafikten men edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:52
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