Son Dakika Haberleri: Alkol denetimlerinde 6 bin 592 araç trafikten men edildi
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Alkol denetimlerinde 6 bin 592 araç trafikten men edildi

1 saat önce

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan alkol denetimlerinde 6 bin 592 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Alkol denetimlerinde 6 bin 592 araç trafikten men edildi, System.String[]
Ülke genelinde eş zamanlı yapılan alkol denetimlerinde 6 bin 592 aracın trafikten men edildiği bildirildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:52 
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