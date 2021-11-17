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Alkol dünyada 3 milyon kişinin ölümüne neden oluyor - Son Dakika

Alkol dünyada 3 milyon kişinin ölümüne neden oluyor

17.11.2021 14:46
Alkol dünyada 3 milyon kişinin ölümüne neden oluyor

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, alkolün zararlı kullanımının dünyada yaklaşık 3 milyon ölüme neden olduğunu belirterek, erken ölüm ve sakatlıklar açısından, alkol kullanımının 7. sıradaki risk faktörü olarak görüldüğünü bildirdi.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, alkolün zararlı kullanımının dünyada yaklaşık 3 milyon ölüme neden olduğunu belirterek, erken ölüm ve sakatlıklar açısından, alkol kullanımının 7. sıradaki risk faktörü olarak görüldüğünü bildirdi.

Yeşilay'dan "15-21 Kasım Alkol Farkındalık Haftası" dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mücahit Öztürk, alkol kullanımının kısa ve uzun dönemli etkileri olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Öztürk, alkolden kaynaklanan zararların, alkol kullanan kişiyle beraber aile üyelerine ve içen kişinin çevresine zarar verdiğini, çeşitli sağlık bozuklukları ve sosyal sorunlara neden olduğunu aktardı.

"Alkol kullanımı erken ölüm ve sakatlıklar açısından 7. sıradaki risk faktörü olarak görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü, alkolün zararlı kullanımının dünya çapında yaklaşık 3 milyon ölüme neden olduğunu belirtiyor." bilgisini veren Öztürk, Yeşilay olarak, alkol bağımlılığının zararlarına ilişkin farkındalık oluşturduklarını ve bağımlılıklarla mücadele eden vatandaşlara destek olduklarını kaydetti.

Öztürk, küçük yaşlardan itibaren bireylere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırarak bağımlılıktan uzak kalmaları için çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda, alkol bağımlılığının zararlarına ilişkin farkındalık oluşturmak ve alkol bağımlılığına karşı vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezi'mizde (YEDAM) ücretsiz psikososyal destek sağlıyoruz. Sanatın bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmanın etkili bir yolu olduğu düşüncesiyle alkolün olumsuz etkilerine dikkat çekmek için hazırladığımız 'Şişenin Dibi' sergisinin de bu anlamda önemli olduğuna inanıyor, herkesi ziyarete bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alkollü araç kullanımının trafikte risk oluşturmaya devam ettiğinin altını çizen Öztürk, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021'in ilk 10 ayında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kazaya sebep olan sürücülerin yüzde 1,09'unun alkollü araç kullandığını belirtti.

Prof. Dr. Öztürk, alkole bağlı kazalar azalsa da alkolün kazalar için risk faktörleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu oranları sıfıra indirmemiz, alkol aldıktan sonra direksiyona oturmaya artık son vermemiz gerekiyor. Tercihlerimizi kamu sağlığını tehdit etmeden toplumdaki başka bireylerin de sağlıklı yaşam alanlarını dikkate alarak yapmalıyız. Yeşilay olarak, bu konuda farkındalığı artırmak için geçtiğimiz yıl 'İpler senin elinde' başlıklı kamu spotu da hazırlayarak, alkolün bireyin ailesi ve toplum için zararlarına dikkat çekmiştik. Bundan sonra da yürüteceğimiz çalışmalarla bağımlılıklarla mücadeleyi devam ettirecek ve toplumumuzu alkolün zararlı etkilerinden korumak için çalışmayı aralıksız sürdüreceğiz."

YEDAM, alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen 8 bin kişiye destek sağladı

Yeşilay'ın, YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağladığına işaret eden Öztürk, bugüne kadar alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen 8 bine yakın kişinin YEDAM'a başvurduğunu aktardı.

Öztürk, YEDAM'ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibinin, alkol bağımlılığının yanı sıra tütün, madde, kumar ve teknolojiyle ilgili sorunlar yaşayan kişilere de ücretsiz psikososyal destek sağladığını ve yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olduklarından bahsetti.

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekleyen YEDAM'a "115 YEDAM Danışma Hattı" üzerinden ulaşılabildiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü, Yeşilay, Kasım, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alkol dünyada 3 milyon kişinin ölümüne neden oluyor - Son Dakika


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