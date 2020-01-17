Alkol imalathanesine çevrilen hurda deposuna operasyon - Son Dakika
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Alkol imalathanesine çevrilen hurda deposuna operasyon

6 saat önce

İstanbul'da, düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Sahte içki imalathanesine dönüştürülen depoda, satışa hazır 110 şişe rakı, 600 şişe dolu viski, 11 adet içerisinde etil alkol bulunan 30 litrelik bidon ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta Cebeci Mahallesinde bulunan bir hurda deposunda sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aynı gün akşam saat: 17.30 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, sahte içki imalathanesinde dönüştürülen hurdalıkta 110 şişe dolu rakı, 600 şişe viski, 11 adet içerisinde etil alkol bulunan 30 litrelik bidon, 24 bin TAPDK ibareli bandrol, 2 adet 500 litrelik vana ve arıtma cihazı takılı su tankeri, 1 adet 400 litrelik vana ve arıtma cihazı takılı su tankeri, 2 adet kirli su dalgıç pompası, 14 şişe 1 litrelik anason esansı, çok sayıda sticker ve etiket ele geçirildi. Operasyonda, Cihan T. (23) adlı şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan Cihan K. hakkında "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan idari işlem yapıldığı, ayrıca "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında 12 Ocak'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Alkol imalathanesine çevrilen hurda deposuna operasyon

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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