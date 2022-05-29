Alkol komasına girdiği ileri sürülen bir şahıs yattığı bankta ölü bulundu

MALATYA - Malatya'da alkol komasına girdiği ileri sürülen bir şahıs yattığı bankta ölü bulundu.

Olay, 13.30 sularında Kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan Soykan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan banklardan birinin üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıkları şahsın sabah 10.00 sularında bölgeye gelerek banka uzandığını bu sırada ise titrediğini ileri sürdü. Alkol komasını girerek hayatını kaybettiğini değerlendirilen şahsın cenazesi cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Üzerinde kimlik çıkmadığı ileri sürülen şahsın kimliğinin tespit edilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.