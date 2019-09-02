Son Dakika Haberleri: Alkol komasına girdiği ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi
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Alkol komasına girdiği ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi

2 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre alkol komasına giren Okan Y. (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alkol komasına girdiği ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre alkol komasına giren Okan Y. (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Okan Y., iddiaya göre dün akşam saatlerinde aşırı alkol aldıktan sonra, Örnekköy Mahallesi'ndeki evine geldi. Alkol komasına girdiği ileri sürülen Okan Y.'nin saat 07.00 sıralarında fenalaşması üzerine ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Okan Y.'yi alarak kentteki özel hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Okan Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okan Y.'nin öldüğünü duyan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Okan Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Okan Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:35 Kaynak: DHA
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