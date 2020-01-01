Alkol komasına girdikleri değerlendirilen 3 arkadaştan biri öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alkol komasına girdikleri değerlendirilen 3 arkadaştan biri öldü - Son Dakika

Alkol komasına girdikleri değerlendirilen 3 arkadaştan biri öldü

6 saat önce

Denizli'de, yılbaşında alkol komasına girdikleri değerlendirilen 26 yaşındaki kadın öldü, 2 arkadaşı tedavi altına alındı.

Denizli'de, yılbaşında alkol komasına girdikleri değerlendirilen 26 yaşındaki kadın öldü, 2 arkadaşı tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yılbaşı nedeniyle bir araya gelen 6 arkadaş, B.T'nin evinde geç saatlere kadar eğlendi.

Sabah saatlerinde S.A.Y, K.Y. ve B.K'yi (26) baygın halde bulan arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler diş hekimi olduğu öğrenilen B.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Doktor olan S.A.Y. ile diş hekimi K.Y. ise 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere evden gıda ve içecek numuneleri aldı.

Sağlık ekipleri konunun alkol komasına bağlı meydana gelmiş olabileceğini değerlendirdi.

Polis, evde bulunan B.T, Ö.D.A. ve N.T'nin ifadesine başvurdu.

Yaşamını yitiren kadının cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

Alkol komasına girdikleri değerlendirilen 3 arkadaştan biri öldü

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:49 Kaynak: AA
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