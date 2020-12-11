Alkol kullandırıldığı iddia edilen 1.5 yaşındaki çocuğun annesine takipsizlik - Son Dakika

Alkol kullandırıldığı iddia edilen 1.5 yaşındaki çocuğun annesine takipsizlik

11.12.2020 13:13
Alkol kullandırıldığı iddia edilen 1.5 yaşındaki çocuğun annesine takipsizlik, System.String[]

Yüksel KOÇ / 1.5 yaşındaki çocuğun dudağında rakı kadehi, elinde bira ve sigaralı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılan anne Figen Ü. hakkında takipsizlik kararı verildi.

Yüksel KOÇ/ 1.5 yaşındaki çocuğun dudağında rakı kadehi, elinde bira ve sigaralı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılan anne Figen Ü. hakkında takipsizlik kararı verildi. İfadesinde, çocuğun ağzına rakı kadehini kendisinin değdirdiğini söyleyen Figen Ü.'nün kuzeni Merve A. hakkında ise, "Kötü muamele" ve "Çocuğa sağlık için tehlikeli madde verme" suçundan 7  aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kartal'da annesi Figen Ü. ile birlikte yaşayan 1.5 yaşındaki oğlu K.B.'nin ağzına değdirilen rakı kadehli, elinde bira ve sigaralı fotoğraflarını sosyal medyada gören Burak B., savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine bebeğin annesi Figen Ü. ve Figen Ü.'nün kuzeni Merve A. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Figen Ü., bir dönem şikayetçi Burak B. ile birlikte yaşadığını, çocuğunun babası olduğunu, daha sonra ayrıldıklarını söyledi.  Çalıştığı dönemler çocuğunu kuzeni Merve A.'ya bıraktığını söyleyen Figen Ü., fotoğrafların da kendisi işteyken çekilip sosyal medyada paylaşıldığını iddia etti.

ŞÜPHELİ KUZEN RAKILI I KENDİSİNİN ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ

Merve A.'da ifadesinde Figen Ü.'nün işe gittiğini, çocuğu kendisine bıraktığını, kendisinin de arkadaşları ile dışarı çıktığını, içki içtiğini, o sırada içki kadehi ile fotoğraf çekip sosyal medya hesabında paylaştığını söyledi. Savcılık anne Figen Ü. hakkında, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "Basit yaralama" yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

ANNENİN KUZENİ MERVE A. HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİFigen Ü.'nün kuzeni Merve A. hakkında ise iddianame düzenlendi. Figen Ü.'nün iş gittiği için oğlu K.B.'yi kuzeni olan Merve A.'ya bıraktığı belirtilen iddianamede, Merve A.'nın da çocuğu dışarıya götürdüğü anlatıldı. Dışarıda arkadaşları ile buluşan Merve A.'nın alkol kullandığı belirtilen iddianamede, "Rakı bardağını K.B.'nin ağzına değdirdiği, daha sonra ise sosyal medyada bu fotoğrafı paylaştığı, çocuğa alkol içirmediğini söylediği" anlatıldı.

MERVE A. HAKKINDA 2 YILA KADAR CEZA İSTENDİİddianamede Merve A.'nın, "Kötü muamele" ve "Çocuğa sağlık için tehlikeli madde verme" suçundan 7 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİİddianamenin gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin, 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. Baba Burak B.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1.5 yaşındaki K.B., anne Figen Ü.'den alınarak devlet korumasına verilmişti.


İddianame, Kartal, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alkol kullandırıldığı iddia edilen 1.5 yaşındaki çocuğun annesine takipsizlik - Son Dakika


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