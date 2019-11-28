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Alkol kullanmadığını mahkemede ispatladı, ehliyetini geri aldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapılan trafik kontrolünde 2,03 promil alkollü olduğu tespit edilince ceza kesilen ancak hastanedeki testte kanında alkole rastlanmayan Mehmet Yaşar, hatalı ölçümün boğaz ağrısı nedeniyle kullandığı gargaradan kaynaklandığı gerekçesiyle itirazı...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapılan trafik kontrolünde 2,03 promil alkollü olduğu tespit edilince ceza kesilen ancak hastanedeki testte kanında alkole rastlanmayan Mehmet Yaşar, hatalı ölçümün boğaz ağrısı nedeniyle kullandığı gargaradan kaynaklandığı gerekçesiyle itirazı sonrası ehliyetini mahkeme kararıyla geri aldı.

Ağcalı Mahallesi'ndeki ikametgahından 16 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde aracıyla yola çıkan Yaşar, yakınlardaki trafik uygulama noktasında durduruldu.

Alkolmetreyle yapılan kontrolde 2,03 promil alkollü olduğu belirlenen Yaşar'ın ehliyetine el konularak bin 2 lira ceza kesildi.

Yaşar'ın itirazı üzerine 2. Sulh Ceza Hakimliği, cezai yaptırımın ve sürücü belgesi el koyma tutanağının kaldırılmasına karar verdi.

"Polis bir cihaza, bir bana baktı"

Mehmet Yaşar, yaptığı açıklamada, 16 Kasım gecesi Adana'dan gelen arkadaşıyla buluşmak üzere evinden çıkarken boğaz rahatsızlığından dolayı doktorun verdiği gargara ilacını kullandığını belirtti.

Aracına bindikten yaklaşık 100 metre ileride uygulama noktasında durdurulduğunu dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

"Orada beni durdurdular ve alkol testi yapmak istediklerini söylediler. Burada alkolmetreye üfledim. Polis bir cihaza, bir bana baktı. 2,03 promil alkol tespit ettiğini belirtti. Ben de hayatımda hiç alkol kullanmadığımı söyledim. İlaçtan kaynaklanabileceğini düşündük ve beni hastaneye göndermek için bir ekip çağırdılar. Bu sırada ise cihazda kayda girdiği için ceza kesmesi gerektiğini belirtti. Ehliyetime el konuldu ve bin 2 lira ceza yazıldı.

Bu arada ekipler geldi ve beni hastaneye götürdüler. Hastanede yapılan kan testi neticesinde vücudumda alkol olmadığı anlaşıldı."

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru sonrası hukuki sürecin hızlı ilerlemesinin mağduriyetinin önüne geçtiğini ifade eden Yaşar, "Bu sürecin en az 3 ay süreceği söyleniyordu. Ondan dolayı biraz endişeliydik ancak Türk adaletine itimadımız da sonsuzdu. 10 gün gibi kısa sürede ehliyetime kavuştum çok şükür. Bu vesileyle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Alkol kullanmadığını mahkemede ispatladı, ehliyetini geri aldı

Kahramanmaraş, Mehmet Yaşar, Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:55 Kaynak: AA
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