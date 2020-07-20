Alkol masasında arkadaşı sızınca cüzdanını boşalttı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda, meyhanede birlikte alkol aldığı arkadaşı sızınca, ceplerini boşalttı. O anlar, meyhanenin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.



Edinilen bilgilere göre; olay Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesindeki bir meyhanede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir arkadaş oldukları öğrenilen M.B. (27) ile Aykut S.(34) geçtiğimiz ayın 23'ünde bir meyhanede alkol almaya başladı. Alkol alan iki arkadaştan M.B., aldığı alkolün etkisiyle masada sızdı. Arkadaşının sızdığını fark eden Aykut S., önce M.B.'nin başına dokunarak kontrol etti. M.B.'nin tamamen sızdığından emin olan Aykut S., masadan kalkarak elini arkadaşının cebine attı. M.B.'nin cebindeki cüzdan içerisinde bulunan bin 500 TL parayı çaldığı öne sürülen Aykut S., eğlence mekanından ayrıldı.



Bir süre sonra ayılan M.B., cüzdanındaki bin 500 TL'sinin olmadığını gördü. Parasının çalındığını fark eden M.B., polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay gününe ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlının izini sürdü. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Aykut S., 26 Hazirna tarihinde Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.



Yakalanan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan, meyhanede birlikte alkol aldığı arkadaşını soyan zanlının hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Arkadaşının alkolün etkisiyle sızdığını fark eden Aykut S., M.B.'nin cebindeki parayı aldığı görülüyor. - İSTANBUL