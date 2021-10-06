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Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi - Son Dakika

Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi

06.10.2021 11:11

Adana'da arkadaşının bekçilik yaptığı iş yerinde alkol alan Murat K. ile Kenan A. arasında gerginlik yaşandı. Murat K.'nın kendisine "Bu nasıl tip şunun tipine bak" diyerek küfür etmesine öfkelenen Kenan A. şahsa şiddet uyguladı. Tartışmada Murat K'nın "Beni öldürmezsen adam değilsin" demesi üzerine Kenan A., tabancayla ateş açtı. Kurşunlar Murat K.'nin kafasına isabet ederken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kenan A.'nın vurduğu arkadaşının önünde bir süre oturup beklediği görüldü.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, gece bekçiliği yaptığı iş yerinin önünde oturan Selim T., yanına gelen taksi şoförü arkadaşı Murat K. (51) ile alkol almaya başladı. Daha sonra iş yerine gelen Selim T.'nin başka bir arkadaşı Kenan A. da ikiliye katıldı.

''BU NASIL TİP ŞUNUN TİPE BAK'' DİYEREK KÜFÜR ETTİ

Birlikte içki içen gruptan Murat K., Kenan A.'ya "Bu nasıl tip şunun tipine bak" diyerek küfür etti. Kenan A. ile Murat K. bunun üzerine tartıştı.

''BENİ ÖLDÜRMEZSEN ADAM DEĞİLSİN'' DİYE KARŞILIK VERDİ

Kenan A., Murat K.'yi darbedince Murat K'nın "Öldür beni. Öldürmezsen adam değilsin" demesi üzerine Kenan A., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Murat K.'nin burnuna, boynuna ve kafasına isabet etti.

VURDUĞU ARKADAŞININ KARŞISINA OTURUP BEKLEDİ

Vurulan Murat K. bir süre hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ederken, vuran Kenan A. da karşısına geçip oturdu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra Murat K.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce zanlı olay yerinden kaçtı.

Arkadaşının kafasına sıktı, karşısına oturup ölmesini bekledi

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN KAYDI VARMIŞ

Selim T.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi yaptığı Murat K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kenan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, Ova Mahallesi'nde bisikletle yolda seyir halinde olan Kenan A.'yı kovalama sonucu yakaladı. Emniyete götürülen Kenan A.'nın, cinsel saldırı, mala zarar verme ve tehdit suçlarından 7 kaydının olduğu öğrenildi.

Kenan A.'nın ifadesinde, "Durup dururken bana 'tipe bak sen adam mısın bu nasıl tip'" diyerek küfrettiğini bunun üzerine sinirlenip, tabancayla vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Murat K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi

Adana Yüregir, Seyhan, Adana, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi - Son Dakika
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