Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş - Son Dakika
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Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş

13.05.2022 17:56
Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş

Ankara'nın Haymana ilçesinde 2006 yılında kaybolan Memduh Korkmaz'ı, arkadaşı İzzet Genç'in boğarak öldürdüğü belirlendi. Cinayetten 14 yıl sonra alkol masasında yaptığı itirafla suçunu ortaya çıkartan genç ağırlaştırılmış müebbet, ona yardım eden Murat Y. ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haymana'da yaşayan Memduh Korkmaz (14), 13 Aralık 2006 tarihinde kayboldu. Ailesi ve yakınları, ilçenin birçok noktasında ve şehir dışında Korkmaz'ı aradı ancak herhangi bir ize ulaşamadı. İlçede yaşayan İzzet Genç (35), 2020 Ekim ayında alkol aldıkları bir ortamda, eski arkadaşları Korkmaz'ı, Murat Y. (30) ile boğarak öldürdüklerini ve Yılan Eseri Tepesi yakınlarındaki eski su kuyusuna attıklarını söyledi. İzzet Genç'in arkadaş ortamındaki bu itirafını öğrenen Korkmaz'ın eniştesi Şenol Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla kuyuda yapılan incelemede, kafatası ve insan kemikleri bulundu. Kuyudan alınan kemik parçaları, incelenmek üzere adli tıpa gönderildi. Soruşturma kapsamında Murat Y. Haymana'da, firari İzzet Genç ise 2020 Aralık ayında Şanlıurfa'da saklandığı evde yakalandı.

Alkol masasında 16 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

"ENGELLİ AĞABEYİME TACİZDE BULUNDU"

İzzet Genç, emniyetteki ifadesinde, Memduh Korkmaz'ın engelli olan ağabeyine tacizde bulunduğunu, kendisini bu konuda uyarmasına rağmen aynı tutumunu sürdürünce birkaç kez dövdüğünü ileri sürdü. Olay günü de Korkmaz'ı aynı nedenle dövme niyetiyle hareket ettiğini ileri süren Genç, "Yumruk attım, yere düştü. Bu esnada 'Beni öldürme sana para vereceğim' deyince aklıma onu öldürmek geldi. Boğazından sıktım, bacağından tutması için Murat'a bağırdım. O da bacaklarına bastırdı. Öldürdükten sonra üzerindeki elbiseleri çıkarıp oradaki su kuyusuna attım. Birkaç gün sonra da olay yerine gidip 5-6 kova toprağı kuyuya attım" dedi.

Alkol masasında 16 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Tutuklanan İzzet Genç ve tutuksuz Murat Y.'nin 'kasten öldürme' suçundan Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık Genç, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken tutuksuz sanık Murat Y., mazeret bildirerek mahkemeye gelmedi. Sanık Korkmaz, pişman olduğunu ve takdirin mahkemede olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Genç'e, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık Murat Y. de eyleme yardım ettiği gerekçesiyle ilk önce 20 yıl hapis cezasına, ardından olay tarihinde 12-15 yaş aralığında bulunması ve Türk Ceza Kanununun 31'nci maddesi gereğince 'Suça sürüklenen çocuklara en fazla 7 yıl hapis cezası verilir' hükmü kapsamında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alkol masasında 16 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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Ağırlaştırılmış Müebbet, Haymana, Ankara, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş - Son Dakika


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