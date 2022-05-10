Alkol masasında Kadir Gecesi ile ilgili paylaşım yapan kişiler serbest bırakıldı - Son Dakika

Kadir Gecesi'nde rakılı paylaşım yapan eski Pegasus çalışanı savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi fakat çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pegasus Hava Yolları'nda bir grup çalışan içki masasında fotoğraf çekilerek sosyal medyada "Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus çalışanı Onur T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı. Pegasus ise çalışanı Onur T.'yi işten çıkartmıştı.

"PİŞMAN VE ÜZGÜNÜM"

Benim bu paylaşımı yapmamdaki amacım İslam dinini ve inananları rencide etmek, galeyane getirmek ve hakaret etmek asla olmaz. O gecenin Kadir Gecesi'ne denk gelmesi benim de alkollü olmamın etkisiyle paylaştığımı düşünüyorum. Sonra gece yarısı hikayeyi kaldırıp, hesabımı kapattım. Böyle bir konuyla gündeme geldiğim için çok pişmanım ve üzgünüm. İşimi kaybettim. Benim İnstgram hesabım dışarıya kapalıydı, burada paylaşımımı görüp beni dışarıya ifşa eden arkadaşım her kimse beni toplumun önüne attı ve işimden oldum.