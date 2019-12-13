Alkol satışı cinayetinde savcı müebbet istedi - Son Dakika
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Alkol satışı cinayetinde savcı müebbet istedi

6 saat önce

Bursa'da alkol satışı konusunda tartıştığı 23 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili cumhuriyet savcısı, sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edip, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Alkol satışı cinayetinde savcı müebbet istedi, System.String[]

Bursa'da alkol satışı konusunda tartıştığı 23 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili cumhuriyet savcısı, sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edip, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.


Geçen ocak ayında Gemlik'in Küçükkumla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, büfeye gece yarısı gelen Ahmet Can Yaşlı (23) ile Ramiz S. (47) arasında alkol alma meselesinden tartışma çıktı. Büfeci, masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Ahmet Can Yaşlı'ya ateş etti. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Olayın ardından büfe işletmecisi tutuklandı. Cinayet anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ramiz S. hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet talebiyle, Kerim A. (43) hakkında ise "ruhsatsız silah taşıma" suçundan dava açıldı. Yargılanmalarına devam eden sanıklardan Ramiz S., ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayarak, "O günden bu yana psikolojim bozuldu. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Borçları vardı. Olay günü kendisi aşırı alkollüydü. Başımıza bela olmasın diye istediği ürünleri verdik. Alışverişin ardından kredi kartı verdi. Kredi kartı ile alışveriş yapamayacağını söyleyince agresifleşti. Alkol veremeyeceğimi ve geçmişe dönük borcunun olduğunu söyledim. Küfürler etti. Tartışma esnasında elini sürekli montuna götürüyordu. Orada silah olabileceğini düşündüm. Sık sık yapınca silahımı masaya koydum. Başka müşteri geldi. Gider diye onun alışveriş yapmasına müsaade ettim. Gitmeyince tedirgin oldum. Bana zarar vereceğinden emindim. Elini beline götürmeye devam etti. En sonunda sert şekilde götürünce korktum ve silahımı gözüm kapalı ateşledim. Ardından belinden bıçak çıktı. Bıçak olduğunu bilemezdim. Çok pişmanım. İş yerinden çıkan 3 silah benimdir. Olay sırasında bir tane birayı bitirmemiştim" dedi.


Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, toplanan deliller incelendiğinde, maktulün hedef alınan bölgeleri ve kurşun sayısı dikkate alınarak olayın kasıtla gerçekleştiğini açıkladı. Olay gerçekleşmeden önce ise maktulün birkaç defa elini beline götürdüğünü ve vurulduktan sonra üzerinden bıçak düştüğünü ifade eden savcı, sanık için haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.


Müşteki avukatı Atakan Arar, savcısın mütalaasına kısmen katıldıklarını, sanığa haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını talep ederek, savunma için süre talep etti. Sanık avukatı Engin Kara ise, iddia makamının mütalaası büyük ölçüde lehlerine olmasına karşın savunma için süre talebinde bulundu.


Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Orhan Yaşlı, kardeşini öldüren sanıktan şikayetçi olduklarını, en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Benim kardeşim alkol alırdı ama silah ve bıçak taşımazdı. Tahrik indirimin uygulanmasını istemiyorum" dedi.


Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri tarihe erteledi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
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