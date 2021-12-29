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Alkol satışı yapan iş yerleri denetleniyor - Son Dakika

Alkol satışı yapan iş yerleri denetleniyor

29.12.2021 12:19
Alkol satışı yapan iş yerleri denetleniyor

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde alkol satan iş yerlerinde yapılan denetimler devam ediyor.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde alkol satan iş yerlerinde yapılan denetimler devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak veya sahte alkol ticaretinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması maksadıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde, Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle birlikte yapılan denetimler yapılıyor. Bu denetimlerde alkol satışı yapan iş yerlerinde şişelerindeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin evrak yönünden yeterliliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar titizlikle inceleniyor.

"Menşei belli olmayan, merdiven altı üretilmiş ürünlerden uzak durun"

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı üretilmiş ürünlerden uzak durmaları, şüphelendikleri ürünlerle alakalı ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği belirtildi. Halk sağlığının korunması adına, kurumlar arası işbirliğiyle, kaçak veya sahte alkol üretim ve tüketiminin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmaların da sürdürüleceği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Eskişehir, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol satışı yapan iş yerleri denetleniyor - Son Dakika


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